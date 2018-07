Ferguson recua e diz que liberará Ferdinand para seleção

Na última sexta-feira, Ferguson indicou que o clube poderia impedir a ida de Ferdinand para a seleção, em razão do histórico de problemas físicos do jogador. O comandante também revelou preocupação com os efeitos proporcionados pelo excesso de partidas disputadas pelo defensor, lembrando que há um planejamento traçado há bastante tempo para o atleta.

Entretanto, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Reading, neste sábado, pelo Campeonato Inglês, Ferguson resolveu não mais entrar em conflito com o desejo do técnico Roy Hodgson de retomar a trajetória de Ferdinand com a camisa da Inglaterra. "Rio vai se juntar à seleção na próxima semana", assegurou o treinador.