Ferguson rejeita contratações no Manchester em janeiro

"Estou perfeitamente feliz com a força do nosso elenco em termos de qualidade e faixa etária", afirmou o treinador. "Não vou ser influenciado pelas mensagens, no Twitter e nos blogs, para que nos envolvamos no mercado de transferências no próximo mês. Acho que estou no caminho certo, fiel às minhas ideias e princípios".

Ferguson negou que a suposta falta de dinheiro seria a responsável pela ausência de interesse do Manchester por reforços em janeiro. "Ao contrário do que muita gente diz, dinheiro para a transferência não é um problema, se eu avaliar que é necessário", garantiu.

O técnico, porém, deixou aberta a possibilidade de contratações caso surja alguma lesão grave no elenco. "Se eu um jogador de alto nível estiver disponível, iremos atrás dele. Ou se algum atleta sofrer lesão séria, será importante trazer reforços", explicou.