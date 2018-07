Ferguson se rende a Barça: 'Eles são melhores que nós'

ZURIQUE - Derrotado na final da Copa dos Campeões na temporada passada, o técnico inglês Alex Ferguson, do Manchester United, deixou de lado nesta segunda-feira a sua costumeira prática de não falar de outras equipes para elogiar o Barcelona de Pep Guardiola, seu adversário na disputa do prêmio de melhor técnico do mundo em 2011.

"Algumas vezes no futebol você tem que levantar sua mão e dizer: ''Eles são melhores que nós''", disse Ferguson, durante a entrevista coletiva que antecedeu a cerimônia de entrega da Bola de Ouro da Fifa, na Suíça, onde a entidade máxima do futebol tem sua sede.

"Isso não é um crime ou uma fraqueza, são apenas fatos. Eles formam uma equipe extraordinária", completou Ferguson. "Eu não posso ver ninguém tirando o título deles este anos. O Real Madrid provavelmente é quem está mais próximo deles atualmente."

O Manchester United foi derrotado duas vezes na final da Copa dos Campeões por este Barcelona de Messi, Iniesta, Xavi e companhia: em 2009 e em 2011. Nesta temporada, porém, não há mais chances de isso acontecer, já que o time inglês foi eliminado na primeira fase e vai ter que jogar a Liga Europa.