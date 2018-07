Ferguson vê Barcelona atual melhor que o de 2009 Depois de ver o seu Manchester United cair por 2 a 0 diante do Barcelona na final da edição 2008/2009 da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Alex Ferguson agora vê o time espanhol ainda mais forte hoje do que há dois anos. Os dois times voltarão a se encontrar na decisão da competição, no próximo sábado, e nesta terça o treinador da equipe inglesa não economizou elogios ao adversário.