Ferguson vê Benítez como 'sortudo' por assumir Chelsea Alex Ferguson sempre foi conhecido por suas opiniões fortes e declarações polêmicas, e nesta sexta-feira deu uma prova disto. O técnico do Manchester United veio a público disparar contra seu colega Rafa Benítez, que assumiu o Chelsea na última quinta no lugar de Roberto Di Matteo. Para ele, Benítez não passa de um "sortudo" por ter a chance de conquistar o título do Mundial de Clubes em dezembro, menos de um mês após chegar ao clube. O próprio Benítez viveu situação semelhante em 2010, quando foi campeão mundial com a Inter de Milão pouco depois de ocupar o lugar de José Mourinho.