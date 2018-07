Ferguson volta atrás e diz entender postura de Ferdinand

O episódio aconteceu antes do jogo contra o Stoke, vencido pelo Manchester por 4 a 2. Todos os jogadores do Campeonato Inglês deveriam entrar em campo na rodada usando uma camiseta da "Kick It Out" ("chute isso longe, em tradução literal), mensagem da campanha contra o racismo. A única exceção do Manchester foi Ferdinand, exatamente um dos líderes desta luta.

Ferguson, no mesmo dia, afirmou que estava chateado e desiludido com Ferdinand. Nesta segunda, o treinador voltou atrás. "Foi um problema de comunicação. Ele achou que eu deveria ter falado com ele na sexta (sobre usar a camiseta) e eu obviamente não sabia que ele tinha um problema em usar a camiseta", disse o escocês, que disse já ter resolvido todos os problemas com o zagueiro.

Ferdinand, como outros diversos jogadores do Campeonato Inglês, boicotaram a campanha Kick It Out como forma de protesto pela falta de uma ação mais dura da organização em casos de racismo. Entre as críticas estão as punições brandas a Suárez (do Liverpool) e Terry (do Chelsea) - este ofendeu com palavras racistas o irmão de Rio Ferdinand e levou quatro jogos de gancho.