Ferido em explosão no ônibus do Borussia, zagueiro passa bem após cirurgia

Exibindo uma proteção no braço direito, após cirurgia realizado na noite de terça-feira, o zagueiro Marc Bartra veio a público nas redes sociais nesta quarta para afirmar que está bem e que está motivado para torcer pelo Borussia Dortmund nesta quarta, em duelo válido pela Liga dos Campeões.

"Oi pessoal, como vocês podem ver, estou muito melhor. Obrigado a todas as mensagens! Desejo toda a minha força aos meus companheiros de time, aos fãs e ao Borussia Dortmund nesta noite", declarou o defensor, nas redes sociais.

O jogador foi o único ferido nas três explosões que atingiram o ônibus da delegação do Borussia na terça, a poucas horas da partida contra o Monaco, pela ida das quartas de final. O veículo acabara de sair do hotel e estava a caminha do estádio Signal Iduna Park quando foi alvo das explosões.

Os artefatos explosivos estouraram os pneus do ônibus e danificaram uma das vidraças. A explosão causou ferimentos na mão e no braço direitos do jogador, que não chegou a correr risco de morte. Bartra sofreu uma fratura no antebraço. Além disso, detritos perfuraram sua pele. Não está claro se os detritos eram vidros estilhaçados ou até mesmo pregos que estavam nos artefatos explosivos.

Após a cirurgia, ele exibia nas redes sociais uma proteção de gesso no braço direito e uma bandagem no punho esquerdo. O jogador não revelou detalhes da operação, que foi bem-sucedida. Mais cedo, em nota, o Borussia Dortmund revelou que o jogador ficaria "várias semanas" afastado dos gramados.