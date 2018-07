Feridos em acidente de trânsito, três jovens do sub-17 do Vasco recebem alta

O Vasco divulgou na tarde desta segunda-feira um novo boletim médico dos feridos no acidente de ônibus ocorrido no último sábado. Os jogadores Vinícius dos Santos, Michel Kevin e Matheus Luiz receberam alta após dois dias internados. Já Caio Lopes segue no hospital e ainda exige cuidados médicos.

No último sábado, o ônibus que transportava a equipe alvinegra sub-17 tombou na rodovia RJ-116, na altura do município de Cachoeira de Macacu, na região serrana fluminense, deixando jogadores e funcionários do clube feridos.

De acordo com o próprio Vasco, Vinícius, Michel e Matheus passaram por novas avaliações antes de serem liberados, assim como a assessora de imprensa Larissa Ramos, que também recebeu alta nesta segunda-feira.

Dois envolvidos no acidente, no entanto, seguem internados. Caio Lopes passou por cirurgia de desbridamento das feridas, encontra-se com curativo à vácuo e será novamente avaliado na quinta-feira. Já o analista de desempenho Filipe Nunes permanece em observação por sentir dores lombares.