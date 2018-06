Ferj confirma que clássico entre Flamengo e Botafogo será no Engenhão

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) informou no final da tarde desta segunda-feira, por meio de nota publicada em seu site oficial, que o clássico entre Flamengo e Botafogo, válido pela terceira rodada da Taça Rio, será disputado no Engenhão, no próximo sábado, às 17 horas.

A partida ocorrerá no estádio administrado pelo Botafogo apesar do fato de os flamenguistas serem os mandantes do duelo e das recentes brigas entre os clubes, cuja relação ficou ainda mais estremecida após o time rubro-negro eliminar o rival na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com uma vitória por 3 a 1, em Volta Redonda.

Depois daquela partida, a diretoria do Botafogo chegou a cobrar oficialmente desculpas do atacante Vinicius Junior por causa de uma provocação aos alvinegros por sua comemoração provocativa após marcar o terceiro gol da vitória do Flamengo.

Em crise financeira, porém, o clube de General Severiano resolveu deixar de lado os últimos conflitos para faturar com o valor do aluguel do seu estádio aos flamenguistas, que negociam usar o Engenhão também para outras partidas desta temporada.

VASCO EM CARIACICA

Também em nota publicada nesta segunda-feira em seu site, a Ferj oficializou que o Vasco enfrentará o Boavista no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), no próximo domingo, às 19h30, em outro confronto válido pela terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual.

O mesmo local foi palco da final da Taça Guanabara, realizada no final de semana retrasado, quando o Flamengo derrotou o mesmo Boavista e ficou com o troféu do primeiro turno.