Ferj confirma reabertura do Maracanã com o Fluminense no domingo

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) informou nesta terça-feira que o duelo entre Fluminense e Nova Iguaçu, no domingo, acontecerá no Maracanã. A partida marcará a reabertura do estádio após troca da grama.

O último jogo disputado no local aconteceu em 13 de dezembro, na decisão da Copa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente. O empate em 1 a 1 na ocasião deu ao time argentino o título do torneio. O confronto também ficou marcado pela briga entre torcedores nos arredores do estádio, que rendeu punição ao time rubro-negro.

Depois dessa partida, o Maracanã recebeu uma sequência de shows e festas. Os responsáveis pela administração do estádio optaram por retirar o gramado durante os eventos. Na última quinta-feira, a grama foi recolocada e, nesta terça-feira, a Ferj confirmou o jogo do Fluminense no local.