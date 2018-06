Ferj confirma semifinal entre Flamengo e Botafogo em Volta Redonda

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou nesta terça-feira o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, como palco da semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo e Botafogo. A clássico carioca acontecerá no próximo sábado, às 16h30.

Na segunda-feira, quando informou que a outra semifinal, entre Boavista e Bangu aconteceria no estádio do Engenhão, a entidade deixou em aberto o local do clássico. Havia informado apenas que poderia acontecer em Volta Redonda ou no Engenhão.

A definição aconteceu após entendimento entre dirigentes de Flamengo e Botafogo. A diretoria rubro-negra cogitava mandar o jogo até para outro Estado em função de o Maracanã passar por reformas. Já os botafoguenses estavam dispostos a atuar nos dois estádios cogitados pela Ferj inicialmente.

O Flamengo tem a vantagem de jogar pelo empate na semifinal, pois terminou a fase inicial na liderança do Grupo B, com 13 pontos. O Botafogo fechou a primeira fase como vice-líder do Grupo C, com nove pontos. Na outra semifinal, que será disputada na quinta-feira, às 17 horas, o Boavista terá a vantagem de jogar por um resultado igual contra o Bangu.