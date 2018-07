Ferj confirma semifinal entre Flamengo e Vasco em Juiz de Fora

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou oficialmente, no final da noite da última segunda-feira, que o clássico entre Flamengo e Vasco, no próximo sábado, válido pelas semifinais da Taça Guanabara, será realizado em Juiz de Fora (MG), às 18h30, no estádio Mário Helênio.

A cidade mineira acabou sendo escolhida como palco do confronto decisivo desta primeira fase do Campeonato Carioca após a Justiça do Rio ter determinado, na última sexta-feira, que os clássicos da competição sejam realizados com torcida única. Ou seja, apenas o clube que for mandante deste tipo de confronto na capital fluminense poderia contar o apoio de seus torcedores.

Como o clássico decisivo será em Juiz de Fora, torcedores flamenguistas e vascaínos poderão marcar presença no estádio Mário Helênio, que tem uma capacidade total para receber pouco mais de 31 mil espectadores.

A decisão pela adoção da torcida única em clássicos no Rio foi tomada pela Justiça após a série de episódios de violência que ocorreram nos arredores do Engenhão antes do clássico entre Flamengo e Botafogo, no último dia 12, no Rio, e acabaram resultando na morte do botafoguense Diego Silva dos Santos, de 28 anos, baleado em uma das confusões ocorridas no local.

O Flamengo venceu aquela partida por 2 a 1 e então encerrou as chances de o Botafogo se classificar para as semifinais da Taça Guanabara, que terão os seus dois jogos realizados neste sábado. Além do confronto entre flamenguistas e vascaínos, o dia terá a partida entre Fluminense e Madureira, às 16h30, em local ainda não confirmado de forma oficial pela Ferj.

Este duelo que definirá o primeiro finalista da Taça Guanabara estava inicialmente marcado para ocorrer no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, mas o presidente do Fluminense, Pedro Abad, informou na última segunda-feira que o clube comunicou à Ferj o interesse de atuar no Engenhão como mandante da partida. E as chances de isso ocorrer aumentaram depois que o duelo entre Flamengo e Vasco foi transferido para Juiz de Fora (MG).

Por terem realizado melhores campanhas em seus respectivos grupos na fase anterior da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense jogarão com a vantagem de poder atuar por um empate nas semifinais para avançarem à decisão.