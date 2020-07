Ferj define que finais do Carioca serão domingo e quarta-feira no Maracanã

A conquista do título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, pelo Fluminense provocou a realização da final da Estadual contra o Flamengo, o campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno. Na madrugada desta quinta-feira, pouco depois da vitória tricolor sobre o rival rubro-negro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas dos dois jogos decisivos da competição. Serão neste domingo, às 16 horas, e na próxima quarta-feira, às 21h30, ambos no estádio do Maracanã.

De acordo com o regulamento, o Flamengo teve o direito de escolher o mando de jogo das finais por ter feito a melhor campanha geral. E preferiu ficar com o mando de campo na segunda partida. O Fluminense será o mandante neste domingo. Não há vantagem de gol fora de casa.

Pelo plano de reabertura da Prefeitura do Rio de Janeiro, após decreto assinado por Marcelo Crivella no último dia 26, a partir desta sexta-feira os jogos poderiam ser realizados com um terço da capacidade do estádio - ou seja, o Maracanã poderia receber 22 mil pessoas. No entanto, a Ferj já deixou claro que manterá os portões fechados.

Um dos Estaduais mais antigos do Brasil, o Campeonato Carioca é disputado desde 1906 e já teve outros nomes. O Flamengo é o clube que mais vezes venceu a competição - são 35 títulos até agora, sendo o atual campeão. O Fluminense vem logo atrás com 31 taças, mas não vence desde 2012. Outros grandes times do Rio de Janeiro, o Vasco tem 24 conquistas e o Botafogo, 21. América-RJ (sete vezes), Bangu (duas), São Cristóvão e Paissandu (uma cada) completam a lista.