Ferj detalha tabela do Carioca neste fim de semana com jogos de Flu, Bota e Vasco

Em um dia que promete mais polêmica, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) se antecipou ao STJD e divulgou na tarde desta terça-feira em seu site oficial a tabela dos jogos restantes da quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Nela estão as partidas de Vasco, Fluminense e Botafogo, mas as duas últimas equipes não concordam neste mês de junho e aguardam a decisão do tribunal, que deverá sair ainda nesta terça.

Pela tabela, o Botafogo teve o jogo marcado contra a Cabofriense para este sábado, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O Fluminense vai enfrentar o Volta Redonda no domingo, às 19 horas, no Maracanã, e mais cedo, às 16 horas, Vasco x Macaé duelarão no estádio de São Januário. A diferença é que o clube cruzmaltino não se opõe e está pronto para jogar.

A quarta rodada da Taça Rio teve início na semana passada. Na quinta-feira, o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0, no Maracanã. No dia seguinte, Portuguesa-RJ e Boavista empataram por 0 a 0 na Ilha do Governador.

Os jogos da quinta e última rodada da Taça Rio também foram confirmados pela Ferj para o dia 1.º de julho, uma quarta-feira, mas sem horários definidos. São eles: Flamengo x Boavista, Portuguesa-RJ x Botafogo, Bangu x Cabofriense, Vasco x Madureira, Macaé x Fluminense e Volta Redonda x Resende.

O Flamengo já dava como quase certo o adiamento da sua partida para a próxima semana. O clube manteve contato com a mediadora da OAB-RJ, que tentou resolver com o STJD os pedidos de Fluminense e Botafogo.