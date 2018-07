Ferj leva clássico entre Fluminense e Vasco para o Engenhão

O próximo clássico entre Fluminense e Vasco será disputado no Engenhão. Com a manutenção do impasse entre os dois rivais sobre o lado do Maracanã que cada torcida deveria ficar, a Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) preferiu mudar o local do jogo, o retirando do mais tradicional palco do futebol do Rio.

O duelo está marcado para o dia 22 de fevereiro, às 18h30, agora no Engenhão, e é válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. E a Ferj já definiu que os torcedores vascaínos vão ficar nos setores Leste e Sul do estádio, enquanto os setores Oeste e Norte estarão à disposição dos torcedores do Fluminense.

O Fluminense alegava que o acordo firmado com o Consórcio Maracanã para jogar no estádio faz com que a sua torcida tenha o direito de ficar no local em que tradicionalmente se concentram os vascaínos. Já o clube de São Januário alegava ter a preferência sobre o local por ter sido o primeiro clube a vencer o Campeonato Carioca no estádio.

Com o impasse, a Ferj decidiu levar o clássico para o Engenhão. Assim, espera evitar a ocorrência de atos violentos entre as torcidas. "Por prudência, a partida entre essas associações não deva ser realizada no Maracanã, a fim de serem evitados distúrbios e atos de violência entre torcedores em função de falta de conhecimento acerca da matéria e disputas territoriais", afirma a nota oficial divulgada pela federação.