Ferj marca jogos de Flamengo e Vasco para véspera da final da Copa Sul-Minas-Rio

A segunda fase do Campeonato Carioca pode criar um possível impasse com os times do Estado que participam da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio. Flamengo e Fluminense são as equipes do Rio que participam da Sul-Minas-Rio, que tem a sua decisão agendada para 31 de março. No dia anterior, porém, ambos terão compromissos pelo Campeonato Carioca - o Flamengo fará clássico com o Vasco, enquanto o Fluminense vai duelar com o Bangu.

Anteriormente, a Ferj havia declarado que não permitiria que seus clubes entrassem em campo pela Sul-Minas-Rio caso existisse um conflito de datas com o Campeonato Carioca. Isso, inclusive, quase ocorreu na primeira rodada da Taça Guanabara, que estava prevista para começar nesta quarta-feira, quando haverá partidas da Copa da Primeira Liga, mas que só será disputada no próximo fim de semana.

Essa mudança, inclusive, irritou o presidente do Vasco, Eurico Miranda, que atacou a direção da Ferj, sua aliada, na última segunda-feira, ameaçando, inclusive, levar o clássico com o Flamengo para fora do Rio, em Brasília, mesmo que não recebesse a autorização da federação. Por enquanto, porém, o clássico está agendado para Volta Redonda.

Diante de um provável impasse, a Sul-Minas-Rio também poderia alterar a data da decisão. Em 6 de abril, por exemplo, o Flamengo não tem compromisso pelo Campeonato Carioca. O Fluminense, porém, vai jogar pela Copa do Brasil.

O Flamengo lidera o Grupo 3 da Sul-Minas-Rio, com seis pontos, vai encarar o Figueirense nesta quarta-feira em Brasília e está praticamente garantido nas semifinais. Já o Fluminense é o segundo colocado do Grupo 1, com três pontos, e duelará com o Criciúma nesta quinta em Juiz de Fora. A tabela também definiu as datas dos outros clássicos da Taça Guanabara. O Fla-Flu será em 20 de março, Vasco x Botafogo está marcado para o dia 27 e Botafogo x Flamengo foi agendado para 2 de abril. Já Fluminense x Vasco, na última rodada, vai ser em 17 de abril. Neste domingo, Fluminense x Botafogo se enfrentarão em Volta Redonda.