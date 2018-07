Ferj marca Vasco x Fla para Maracanã e Botafogo x Flu no Engenhão

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou nesta terça-feira os locais das semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. E garantiu o retorno do estádio do Maracanã ao torneio.

O tradicional estádio carioca vai receber o clássico entre Vasco e Flamengo, às 18h30 do sábado. A outra semifinal, entre Botafogo e Fluminense, será disputada no Engenhão, no domingo, às 16 horas. O local da final do turno ainda não foi definido.

"Confirmados os locais das semifinais da Taça Rio com uma notícia muito boa para o futebol carioca: o Maracanã está de volta! Vasco e Flamengo se enfrentam no Maior do Mundo neste sábado, às 18h30", anunciou a Ferj, nas redes sociais.

Depois da fase decisiva da Taça Rio, os quatro times voltarão a se enfrentar também nas semifinais do Campeonato Carioca. Para estes jogos, os locais ainda não foram definidos pela federação.