Ferj muda local de estreia do Flu e critica presidente do clube

Segundo a Ferj, a alteração se deve em parte "às inadmissíveis imposições do presidente do Fluminense (Peter Siemsen) e da direção do Maracanã em relação à realização das partidas nesse estádio".

A mudança de local da partida acontece em meio ao imbróglio envolvendo o tabelamento de preços dos ingressos do Campeonato Carioca. Na quinta-feira passada, o Consórcio Maracanã divulgou nota conjunta com Fluminense e Flamengo contestando a decisão da Ferj, aprovada pela maioria dos clubes da Série A carioca em reunião na entidade. Um novo encontro foi marcado para esta terça-feira.

No comunicado informando a mudança do jogo entre Fluminense e Friburguense do Maracanã para o Raulino de Oliveira - o horário foi mantido para as 19h30 de domingo -, além de criticar o clube carioca a Ferj afirma que "que a direção do estádio do Maracanã está pretendendo interferir no Campeonato Estadual sem nenhuma competência para tal". Com a mudança, a partida entre Volta Redonda e Barra Mansa foi antecipada para sábado.