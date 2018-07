Ferj remarca semifinal entre Botafogo e Fluminense para o Engenhão

A data e o horário do duelo entre Botafogo e Fluminense estão mantidos. Assim, o confronto será disputado às 18h30 do próximo sábado. Além disso, antes do clássico, as equipes Sub-20 dos rivais vão se enfrentar pelas semifinais da Taça Guanabara da categoria.

Fechado em março de 2013 por causa de problemas na estrutura da sua cobertura, o Engenhão ainda passa por obras, mas foi reaberto no início deste ano com capacidade reduzida. E, recentemente, o Botafogo conseguiu um laudo do Corpo de Bombeiros liberando o estádio para 25 mil espectadores. A carga de ingressos para o Clássico Vovô, porém, ainda não foi definida.

A realização da semifinal no Engenhão era um desejo do Botafogo, pois o clube acredita que vai conseguir mais receitas do que se o duelo fosse no Maracanã. Além disso, o time venceu os seis jogos que disputou no estádio no Campeonato Carioca, o que foi fundamental para a conquista do título da Taça Guanabara.

O Fluminense bateu o Botafogo por 2 a 1 no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca e precisa de um empate no próximo sábado para se garantir na decisão. Já o Botafogo terá que vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso o triunfo seja por apenas um gol de diferença, a definição do finalista se dará através da disputa de pênaltis.