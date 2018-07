Ferj sorteia e define tabela do próximo Carioca

Seguindo o calendário proposto pela CBF, o Campeonato Carioca terá 70% de suas 15 rodadas da primeira fase realizadas em finais de semana. Na avaliação do presidente da Ferj, Rubens Lopes, isso deverá se refletir em melhoria de público nos jogos do Estadual.

O dirigente também enalteceu o aumento no período de preparo para as equipes, uma bandeira do movimento Bom Senso FC. "Os clubes terão 30 dias de férias e o mês de janeiro praticamente inteiro para pré-temporada", afirmou Lopes.

Dirigido, o sorteio marcou os clássicos entre os quatro grandes clubes do Rio para a sexta, sétima, oitava, 11ª, 12ª e 14ª rodadas - datas exigidas pela TV. Fluminense x Vasco e Botafogo x Flamengo farão os dois primeiros clássicos. As semifinais terão seus jogos de ida no meio de semana, em 15 e 16 de abril. Os jogos de volta e as finais serão realizados nos três finais de semana subsequentes.

Além da realização do sorteio, a Ferj também apresentou a proposta de realização de um fórum de debates para melhorar o futebol carioca. Vários encontros serão realizados entre setembro e novembro, incluindo clubes "e diversos segmentos da sociedade", segundo Lopes.

Os assuntos incluirão escolhas dos estádios aptos a sediar o Carioca, medidas de segurança, preços de ingressos e horários dos jogos. Mudanças na fórmula da competição para 2016 e gestão do esporte, incluindo mecanismos de fair-play financeiro, também serão abordados.

Confira a primeira rodada da próxima edição do Campeonato Carioca:

Botafogo x Boavista

Resende x Bonsucesso

Fluminense x Friburguense

Tigres do Brasil x Nova Iguaçu

Macaé x Flamengo

Barra Mansa x Volta Redonda

Bangu x Madureira

Cabofriense x Vasco