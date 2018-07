Ferj volta atrás sobre tabelamento dos preços dos ingressos do Carioca

De acordo com a federação, na nota publicada nesta terça-feira, o objetivo do "pacto" com os clubes é "chegar a um entendimento em prol do Campeonato Estadual, do futebol e do torcedor".

O impasse parecia não ter fim. De um lado Botafogo, Vasco e Ferj se posicionaram favoráveis a preços baixos na competição. Do outro, Flamengo e Fluminense, temiam sofrer prejuízos com os valores estabelecidos.

A intervenção do governo estadual foi determinante para selar o acordo entre as partes. O secretario da Casa Civil do Estado, Leonardo Espíndola, entrou firme na história e negociou diretamente com a federação, com os clubes e com o Consórcio Maracanã.