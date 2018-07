Fernanda Lima rouba a cena no sorteio da Copa do Mundo

SÃO PAULO - No sorteio que definiu os grupos da Copa do Mundo, na Costa do Sauipe, a apresentadora global do programa Amor e Sexo ganhou destaque e chamou a atenção das câmeras e de todos os holofotes. Bronzeada pelo sol da Bahia, talvez, Fernanda apareceu no palco usando um vestido dourado, justo e elegante. Sorriu o tempo todo e esbanjou simpatia. Até o presidente da Fifa, Joseph Blatter, foi pego em uma foto olhando assustado para a apresentadora.

Ao lado da presidente Dilma Rousseff e de Blatter, a apresentadora da Rede Globo foi mestre de cerimônias ao lado de seu marido, o ator Rodrigo Hilbert. O trio abriu o evento com homenagem de um minuto de silêncio em respeito à morte do líder sul-africano Nelson Mandela, aos 95 anos. Muito à vontade, Fernanda Lima parece não ter se importado com as polêmicas que envolveram a sua escolha para comandar a festa e se destacou por sua espontaneidade. Num evento com regras e protocolos previamente ensaiados, a apresentadora conduziu com bastante carisma e naturalidade a primeira parte do Sorteio.

No momento do sorteio das bolinhas, a atriz comentou com o capitão da seleção pentacampeã mundial, Cafu, apara ele mexer bem o pote: "mexe bem, Cafu". Na tarde desta sexta-feira, o nome da gaúcha estava no Twitter entre os assuntos mais comentados da rede. A maioria dos seguidores não parou de elogiar a performance e as 'curvas' da apresentadora.