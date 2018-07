Fernandão assume cargo na diretoria do Internacional

PORTO ALEGRE - Fernandão está de volta ao Internacional, mas não como jogador. Um dos maiores ídolos da história recente do clube gaúcho, ele retorna ao time no cargo de diretor-técnico de Futebol, de acordo com anuncio oficial feito pela diretoria nesta terça-feira. Assim, se aposenta da carreira de jogador.

O ex-jogador, de 33 anos, defendeu o Internacional entre 2004 e 2008, tendo sido campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2006, do Campeonato Gaúcho, em 2005 e 2008, e da Recopa Sul-Americana, em 2007. Agora, volta ao clube como dirigente, apenas dois meses depois de rescindir o seu contrato com o São Paulo.

Como jogador, Fernandão iniciou sua carreira no Goiás, onde teve duas passagens, entre 1995 e 2001 e de 2009 até 2010. O atacante também atuou no futebol francês, no Olympique de Marselha e no Toulouse, além do Al-Gharafa, do Catar. Na seleção brasileira, disputou uma partida.

Além de Fernandão, o Internacional anunciou que Luis Anápio Gomes de Oliveira é o novo vice-presidente de futebol. Ele exerce atualmente os cargos de 1.º vice-presidente do Clube e presidente da Comissão de Obras do Beira-Rio. O dirigente irá substituir Roberto Siegmann, que deixou o cargo na segunda-feira. No mesmo dia, a diretoria do clube gaúcho demitiu o técnico Paulo Roberto Falcão e ainda não definiu o seu substituto.