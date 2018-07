Fernandão descarta rótulo de ídolo no São Paulo

Recém-contratado pelo São Paulo, o atacante Fernandão foi um dos destaques da equipe nas quatro partidas que disputou, com quatro vitórias, dois gols e duas assistências. O jogador, porém, descartou o rótulo de ídolo e voltou a agradecer a recepção que teve no time do Morumbi.

"Fico feliz com a maneira que fui recebido aqui. Isso influência no que se faz dentro de campo. Mas não podemos banalizar a palavra ídolo. São só quatro jogos. Ídolos têm de ganhar títulos. Estou feliz, mas vim aqui para conquistar títulos", afirmou o autor do gol da vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Palmeiras.

Fernandão aproveitou para elogiar Rogério Ceni, que defendeu uma cobrança de pênalti de Ewerthon no final do clássico de quarta-feira. "Ele é ídolo para milhões de brasileiros. Para qualquer criança, adolescente... Não estou surpreso com o modo que ele me recebeu aqui. Feliz daquele que conseguir acompanhar a carreira dele até o fim. Ele é um cara diferenciado", disse.