Fernandão divide boas atuações com grupo do São Paulo

Recém-contratado pelo São Paulo, Fernandão foi decisivo para a classificação da equipe às semifinais da Libertadores, com boas atuações nas duas partidas contra o Cruzeiro, pelas quartas de final do torneio. Humilde, o atacante prefere dividir a responsabilidade com os companheiros de clube.

"Isso é principalmente por conta da maneira como acontece as coisas, o São Paulo sempre pensa em vitória e eu também penso assim. O Dagoberto e o Hernanes facilitaram a minha vida, são craques", afirmou o atacante, em entrevista à TV Globo, agradecendo a recepção que teve no clube.

Fernandão reconheceu que será uma emoção especial jogar contra o Internacional no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e nas semifinais da Libertadores. "Vou estrear no Brasileirão contra o Inter e depois terei a semifinal contra o São Paulo. Estou me preparando", disse.