Fernandão diz estar pronto para ser titular do São Paulo

Com a provável ausência de Dagoberto, que tomou um remédio para gripe que contém uma substância proibida e deve ser poupado, Fernandão tem boas chances de ganhar uma vaga no ataque do São Paulo. E ele garante estar pronto para o desafio de jogar no domingo, contra o Ceará, em Fortaleza, pelo Brasileirão.

Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, Fernandão tem sido reserva nos últimos jogos do São Paulo. Nesta sexta-feira, porém, treinou entre os titulares, formando dupla com Ricardo Oliveira, já que Dagoberto deve ser preservado no domingo.

"Tive essa lesão na panturrilha e fiquei três semanas fora. Mas já estou treinando duas semanas com o grupo. Estou me sentindo bem e sem problema nenhum. Fisicamente estou cada dia melhor. Estou preparado para esta possibilidade de jogar", avisou Fernandão.