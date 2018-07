Fernandão elogia 'brio' e desempenho da defesa do Inter

"O time apresentou empenho e jogou com o brio que era necessário contra um adversário direto", comentou Fernandão, que manteve as esperanças de chegar ao G4 do Brasileirão. O Inter ficou a 7 pontos do São Paulo, último integrande da zona de classificação à Libertadores.

O treinador atribuiu o bom resultado fora de casa ao esforço da defesa. "Se você sabe se defender bem, você chega ao ataque naturalmente. Você não pode só atacar, colocar cinco, seis jogadores atacando e se despreocupar lá trás. Tentar manter um time equilibrado faz com que você consiga chegar lá na frente", avaliou.

Um dos responsáveis pela consistência defensiva da equipe, o lateral Nei também aprovou a postura do time em campo. "Foi uma grande vitória contra um time qualificado. Agora temos que tentar encaixar uma sequência de bons resultados para seguir na briga pela Libertadores", afirmou.

Na avaliação do lateral, o Inter deve focar em seus próximos jogos nesta reta final, e esquecer dos rivais, para se manter na briga pelo G4. "Acho que a gente tem que pensar partida a partida, esquecer o que está acontecendo em volta. Tem que continuar com nosso trabalho, que vem sendo foi muito bom desde o início do ano. Vontade nunca faltou para a equipe", declarou.