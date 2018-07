Fernandão entra, marca gol no fim e Palmeiras empata no Paulistão

SÃO PAULO - O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Catanduvense, neste domingo, na casa do rival, e amargou o seu segundo jogo seguido sem vitórias neste Campeonato Paulista. O time, que vinha de uma igualdade pelo mesmo placar no duelo com a Portuguesa, agora acumula um triunfo e dois empates neste início de competição estadual. Porém, o resultado não foi de todo ruim, pois um gol de Fernandão, no final do segundo tempo, evitou o que poderia ter sido a primeira derrota da equipe palmeirense no torneio.

O time de Catanduva, por sua vez, somou apenas o seu segundo ponto em três partidas e permanece na zona do rebaixamento. Com isso, buscará a sua primeira vitória neste Paulistão na próxima quarta-feira, contra o Comercial, em Ribeirão Preto. No mesmo dia, o Palmeiras irá encarar o Mogi Mirim, no Pacaembu, precisando vencer para se aproximar um pouco mais dos primeiros colocados da tabela.

O duelo deste domingo foi o último de Flávio Murtosa no comando interino do Palmeiras neste Paulistão, após Luiz Felipe Scolari cumprir três jogos de suspensão por causa das declarações ofensivas contra a arbitragem após a semifinal da edição passada do torneio estadual, na qual o Corinthians eliminou a equipe do Palestra Itália nos pênaltis.

O JOGO - Sem Valdivia, vetado apenas no último sábado por lesão, e Tinga, descartado por motivos técnicos, o Palmeiras iniciou o confronto deste domingo exibindo uma nova cara aos seus torcedores. As ausências abriram espaço para o meia Daniel Carvalho, contratado como reforço de peso, fazer o seu primeiro jogo como titular. E Felipão resolveu mandar a campo Luan, Maikon Leite e Ricardo Bueno como atacantes.

E, com um Daniel Carvalho ainda muito pesado para ajudar o time a articular jogadas, o Palmeiras sofria para chegar ao gol do time de Catanduva. Um chute de Maikon Leite aos 5 minutos e uma falta cobrada com perigo por Marcos Assunção, aos 7, resumiram as melhores chances palmeirenses na primeira metade da etapa inicial.

Do outro lado, um defensivo Catanduvense apostava nos contra-ataques para surpreender o rival, mas só conseguiu "tirar o sono" de Deola em dois chutes de longe do lateral-esquerdo Anderson Paim, sendo que um passou muito longe do gol e o outro o goleiro viu a bola sair sem grande perigo perto de sua trave esquerda.

Aos 34 minutos, Daniel Carvalho recebeu em boa situação de finalizar pelo lado esquerdo da área, mas deixou a bola para Ricardo Bueno, que foi travado pela zaga na hora do arremate. Em seguida, dois minutos depois, Maikon Leite também viu seu chute do bico da área desviar na zaga e sair em escanteio.

O Catanduvense sofria para criar qualquer jogada ofensiva, mas, quando chegou pela primeira vez dentro da área para finalizar, aos 38 minutos, obrigou Deola a fazer boa defesa após forte chute cruzado de Washington.

O segundo tempo, por sua vez, começou com o Catanduvense chegando com mais perigo ao ataque no início. Primeiro foi Washington que assustou Deola em chute aos 7 minutos, que passou perto do gol. E, aos 11, Alemão bateu falta colocada e acertou a trave direita do goleiro palmeirense.

Pouco antes da cobrança, Luan foi sacado do ataque palmeirense e deu lugar a Pedro Carmona. Entretanto, foi por meio de Maikon Leite que o time desperdiçou sua primeira grande oportunidade na etapa final. Após receber de Daniel Carvalho pela direita, ele chutou à esquerda de João Paulo, enquanto Ricardo Bueno pedia o cruzamento pelo meio.

Já aos 15 minutos, Marcos Assunção bateu falta sofrida por Daniel Carvalho e a bola acertou caprichosamente o travessão. E, quatro minutos depois, o mesmo Assunção obrigou João Paulo a praticar boa defesa após nova cobrança de falta.

Com pouca força ofensiva com a bola em movimento, Murtosa sacou Daniel Carvalho e colocou o meia Patrik, para dar mais velocidade ao meio-campo. Porém, logo no minuto seguinte, Leandro Amaro complicou a vida do Palmeiras. Em um lance que parecia inofensivo, ele foi tentar dominar uma bola dentro da área, mas usou o braço esticado para ficar com ela e o juiz marcou pênalti.

Osny, que acabara de entrar no lugar de Alemão, bateu no canto esquerdo de Deola e o goleiro caiu para o lado direito: 1 a 0 para o Catanduvense aos 29 minutos.

FERNANDÃO SALVA - Atrás no placar, Murtosa apostou sua última ficha ao sacar Maikon Leite e colocar Fernandão. E sua aposta acabou sendo premiada sete minutos depois. Aos 37, Assunção bateu escanteio e Fernandão, no primeiro pau, cabeceou no canto esquerdo baixo de João Paulo: 1 a 1. Pouco antes, aos 34, o mesmo Fernandão havia dado passe para Ricardo Bueno, já com o goleiro rival batido, desperdiçar boa chance.

O Catanduvense, por sua vez, pagou o preço por não ter conseguido matar o jogo aos 32 minutos, quando o angolano Johnson, que substituíra Alex William, passou por Leandro Amaro e, livre na cara do gol, demorou para chutar e foi travado por Henrique.

Na base da empolgação, o Palmeiras foi para cima do rival para tentar virar o jogo, mas o Catanduvense conseguiu se segurar e ainda foi ajudado por uma ótima chance perdida por Ricardo Bueno, da pequena área, no final do confronto.

CATANDUVENSE 1 x 1 PALMEIRAS

Catanduvense: João Paulo; Lorran, Cléber, Ednei e Anderson Paim; Fabinho Carioca, Du, Ricardo Oliveira e Washington (Sidraílson); Alex William (Johnson) e Alemão (Osny). Técnico: Roberval Davino.

Palmeiras: Deola, Cicinho, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção e Daniel Carvalho (Patrik); Luan (Pedro Carmona), Maikon Leite (Fernandão) e Ricardo Bueno. Técnico: Flávio Murtosa (interino).

Gols: Osny, aos 29, e Fernandão, aos 37 minutos do segundo tempo.

Juiz: Luiz Vanderlei Martinucho.

Cartão amarelo: Cléber (Catanduvense).

Renda e público: indisponíveis.

Local: Estádio Silvio Salles, em Catanduva.