Fernandão escala Rafael Moura e Josimar no Inter O técnico Fernandão confirmou nesta sexta-feira que Rafael Moura vai formar a dupla de ataque do Internacional com o uruguaio Diego Forlán na partida contra o Palmeiras, sábado, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante vai ganhar uma oportunidade entre os titulares porque Leandro Damião e Dagoberto estão contundidos.