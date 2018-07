Fernandão exalta concentração após vitória do Inter

"A concentração do time esteve perfeita hoje. Não adianta só jogar bem", comentou o treinador, que já vinha reclamando da falta de foco do elenco nas últimas rodadas. "Em outras partidas, tivemos um nível até melhor, com mais posse de bola e criamos mais oportunidades. Vamos seguir trabalhando para manter este nível de atuação nos próximos jogos".

A vitória e a aproximação do G4 - tem 7 pontos a menos que o São Paulo, quarto colocado - renovam o ânimo dos jogadores do Inter. "Foi a segunda vitória importante que conseguimos. Vamos seguir concentrados nestes jogos restantes", comentou o capitão D''Alessandro. "A vitória foi importante para o grupo, para a nossa luta e para tudo que temos feito nos últimos dias", disse Rafael Moura.

"Agora temos que continuar assim, lutando para conquistar um lugar na Libertadores", reforçou Fred. "Estamos correndo por trás. Enquanto houver chance, vamos lutar pela Libertadores", disse o goleiro Muriel.

Ainda sonhando com o G4, o Inter terá três baixas importantes para a próxima rodada. Suspensos, Fred, D''Alessandro e Diego Forlán não poderão enfrentar o Náutico, no dia 4, no Estádio dos Aflitos, em Recife.