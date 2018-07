Fernandão faz acordo com diretoria e deixa São Paulo A diretoria do São Paulo confirmou nesta terça-feira a saída de Fernandão. De acordo com o clube do Morumbi, o empresário do atacante, o ex-jogador Paulo Roberto, se reuniu com os dirigentes na noite de segunda-feira para discutir a rescisão amigável do contrato, que era a intenção de Fernandão, que vinha tendo pouco espaço na equipe com o técnico Paulo César Carpegiani.