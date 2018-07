Fernandão pede atenção ao São Paulo contra o Goiás

Se não tem sido muito aproveitado em campo pelo São Paulo nesta temporada, o atacante Fernandão terá papel importante fora dele para o confronto diante do Goiás, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Formado no clube goiano, o jogador avisou sobre os perigos de jogar no Estádio Serra Dourada e pediu atenção aos seus companheiros.

"Temos de ter uma atenção redobrada. Não podemos ser surpreendidos no primeiro jogo. Precisamos fazer uma boa partida no Serra Dourada para dar uma boa estabilidade para o jogo da volta", declarou Fernandão. As duas equipes se enfrentam na partida de ida nesta quarta-feira, na casa do Goiás. A volta será na semana seguinte, no Morumbi, que foi liberado após uma série de shows de rock que deterioraram o gramado.

"Vão ser jogos difíceis. O Goiás mostrou estar bem na Copa do Brasil ao eliminar a Ponte Preta em Campinas. No Campeonato Goiano também está bem. Está formando uma boa base para a Série B do Brasileiro. Tenho amigos lá e sei que o time está crescendo", declarou o atacante, que está em fase final de recuperação.

Fernandão iniciou sua carreira no Goiás, onde conquistou cinco títulos do Campeonato Goiano e dois da Copa Centro-Oeste. Em sua primeira passagem, de 1995 a 2001, tornou-se um dos maiores ídolos da história do clube - voltou em 2009, sem o mesmo brilho. Nesta temporada, pelo São Paulo, perdeu espaço no elenco, sofreu com lesões e viu seu nome ser cogitado em negociações.

