Fernandão pede desculpas à torcida após nova derrota O melancólico fim de temporada do Internacional teve mais um capítulo no último domingo, com a derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em pleno Beira-Rio. Mesmo com um elenco cheio de estrelas, a equipe se vê na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, sem grandes pretensões na competição, e vem de três derrotas consecutivas. A situação fez o técnico Fernandão pedir desculpas aos torcedores.