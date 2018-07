Fernandão pede Inter empenhado até o fim do Brasileirão A segunda derrota consecutiva do Internacional para um time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro deixou a equipe ainda mais distante do objetivo de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Preocupado com a situação do time, batido pelo Figueirense por 3 a 2, na noite de quarta-feira, no Beira-Rio, o técnico Fernandão pediu para que os jogadores se empenhem no restante da competição.