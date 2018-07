Fernandão pode ajudar a manter Oscar no Internacional

SÃO PAULO - Depois de afastar Oscar do jogo com o The Strongest, na Bolívia, pela Libertadores, o Internacional deu sinais de que pode pagar ao São Paulo para manter o meia no Sul. E o interlocutor do possível acordo será o ex-jogador Fernanão, atual diretor técnico da equipe gaúcha.

"Nossa intenção é de que o jogador seja reintegrado. Mas recentemente tivemos contatos informais com o Fernandão, que passou pelo Morumbi e tem ótima relação conosco. Ele nos disse que no momento apropriado vai haver uma conversa entre as partes", afirmou o vice de futebol do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes.

Tanto o Inter como os advogados de Oscar refutam a possibilidade de o garoto voltar a atuar pelo São Paulo, mas o Tricolor mantém o discurso de que receberia o atleta de braços abertos - tudo para tentar elevar o valor de uma possível negociação.

Estimada em R$ 9,5 milhões quando da liberação do jogador na Justiça, em junho de 2010, este valor pode ser reajustado. Para o Inter, este valor seria menor por conta de o contrato estar perto do fim (se encerra em dezembro). Já o São Paulo entende que, com a valorização do jogador no Beira Rio, a multa teria de ser reajustada para cima.

De imediato, o Inter tenta agora na Justiça um efeito suspensivo para poder contar com Oscar, pelo menos, nas próximas partidas. No momento, o jogador está registrado pela CBF no BID atleta do São Paulo.