Fernandão relaciona Guiñazu e barra D'Alessandro

Dos três jogadores colorados que servem suas seleções nacionais nesta semana, Guiñazu é o único com chances de pegar o time catarinense. "Deixei ele em stand by entre os concentrados. Vamos ver como ele se apresenta", observou o técnico Fernandão.

Diego Forlán, que jogou 66 minutos na derrota do Uruguai para a Bolívia em La Paz, nesta tarde, e Leandro Damião, que entrou a cinco minutos do fim na vitória do Brasil sobre o Japão, na Polônia, pela manhã, estão descartados.

Depois da derrota para o Atlético-GO, de virada, no fim de semana, Fernandão decidiu ser radical e mudou boa parte do time. O meio-campo, por exemplo, terá Ygor, Josimar e Fred. No ataque, Dagoberto vai formar o trio com Cassiano e Rafael Moura. Nei, suspenso, dá lugar a Edson Ratinho. Juan entra na zaga no lugar de Jackson e Fabrício deixa Kleber no banco.

"O Kleber e o D''Alessandro ainda não reúnem as condições físicas ideais. O Kleber vem de dois jogos após a lesão, então sentiu o desgaste. Vamos colocar fôlego novo", disse Fernandão, que relacionou os dois para ficar no banco de reservas.

O problema para escolher os três estrangeiros que podem jogar também está resolvido: Fernandão decidiu tirar todos do time. Dátolo e Bolatti, titulares no Serra Dourada, vão ficar no banco. Se Guiñazu não puder jogar, a equipe colorada será 100% brasileira diante do Figueirense.

Jogadores relacionados para Inter x Figueirense

Goleiros: Muriel e Renan;

Zagueiros: Juan, Jackson e Rodrigo Moledo;

Laterais: Edson Ratinho, Fabrício e Kleber;

Volantes: Bolatti, Elton, Josimar, Guiñazu e Ygor;

Meias: D''Alessandro, Dátolo, Fred, Lucas Lima e Otávio;

Atacantes: Cassiano, Dagoberto e Rafael Moura.