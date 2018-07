Fernandão sente dores e desfalca São Paulo na estreia da Copa do Brasil

SÃO PAULO - O atacante Fernandão desfalcará o São Paulo na estreia da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em Campina Grande. Ele sentiu dores no púbis nesta segunda-feira e não viajará com o grupo para a Paraíba.

Com o desfalque, o técnico Paulo César Carpegiani deverá manter Dagoberto e Fernandinho no ataque, repetindo a formação da vitória sobre a Portuguesa, no domingo. Além de Fernandão, Rivaldo, poupado, e Lucas Gaúcho, com um estiramento na coxa direita, não jogarão na quarta.

Em compensação, o treinador terá o retorno dos jogadores que conquistaram o título do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. "Estou preparado para jogar. Pronto para ajudar o São Paulo. O Carpegiani já conversou comigo e estou à disposição dele", avisou o meia Lucas, que deverá substituir Rivaldo na Paraíba. Henrique e Casemiro também estão liberados para jogar na quarta.