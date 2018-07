Fernandão vê Inter ainda na briga para ir à Libertadores As derrotas seguidas para os dois últimos colocados (Atlético-GO e Figueirense) deixaram o Inter mais longe do G4, o grupo dos quatro melhores do Brasileirão. E também aumentaram a pressão sobre o técnico Fernandão. Mas ele não se abala com o momento ruim e diz ainda acreditar na conquista da vaga para a Libertadores de 2013.