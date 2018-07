Fernandão vê treino do Inter antes de jogo com Avaí O último treinamento do Internacional antes do jogo contra o Avaí, quinta-feira, em Florianópolis, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi acompanhada de perto pelo novo dirigente do clube. Anunciado na terça como novo diretor-técnico do clube, o ex-jogador Fernandão acompanhou a atividade desta quarta, realizada no gramado principal do Beira-Rio.