Fernandes vê Santos como candidato ao título do Brasileirão

A conquista do Paulistão aliado ao futebol ofensivo praticado pelo Santos faz com que não só a torcida, mas a própria comissão técnica sonhe com voos maiores em 2015. Em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão, o treinador Marcelo Fernandes disse que o triunfo frente ao campeão brasileiro mostra que a equipe tem condições de disputar o título da competição.

"A partida foi convincente, ganhamos do atual campeão brasileiro e o time mostrou que está forte para disputar o Brasileiro". Para o técnico, o resultado deste domingo pode servir de alavanca para levantar mais a moral dos jogadores. "O santos tem camisa, e temos condições de disputar o titulo. Vencer o campeão brasileiro motiva o grupo para brigar lá na frente", disse.

O Santos mal vai ter tempo de comemorar. Isso porque já na quarta-feira, a equipe volta a campo para enfrentar o Sport pela Copa do Brasil. Apesar das mudanças de última hora dos dias dos jogos, Fernandes disse que as alterações já eram previstas. "Eu já esperava porque com a saída de Corinthians e São Paulo da Libertadores, a grade da TV ficaria vazia. Mas isso é algo que não compete a gente. Não temos que ficar falando de calendário. Somos profissionais e temos que tomar conta disso".

O único tema que deixou um ar de dúvida foi sobre a renovação de Robinho. Questionado sobre suas expectativas, o treinador não quis expôr sua opinião. "Vamos falar depois sobre o Robinho. Ele está querendo ficar, a diretoria está se esforçando e tenho certeza que no fim dará tudo certo".