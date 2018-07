Fernández rompe ligamento do joelho e é 2ª baixa da Argentina nas Eliminatórias

O volante argentino Augusto Fernández sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito neste domingo durante jogo do Atlético de Madrid contra o La Coruña, pelo Campeonato Espanhol, e precisará passar por cirurgia. A previsão é a de que o jogador desfalque sua equipe e a seleção do país por seis meses.

Augusto tem sido presença constante nas últimas listas de convocação da Argentina. Depois de participar do vice na Copa América com o técnico Tata Martino, se manteve na equipe nacional após a chegada de Edgardo Bauza.

O volante havia sido chamado para os duelos contra Peru, em Lima, dia 6 de outubro, e Paraguai, em Córdoba, dia 11, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. É a segunda baixa do país para essas duas partidas.

Bauza também não contará com o craque Lionel Messi, que se lesionou no jogo do Barcelona de meio de semana contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Para completar, o treinador ainda poderá perder o volante Lucas Biglia, que se machucou também neste domingo em duelo da Lazio contra o Empoli pelo Campeonato Italiano.

Fernández se lesionou na vitória por 1 a 0 sobre o La Coruña, em casa, neste domingo, pela sexta rodada do Espanhol. Aos 19 minutos do primeiro tempo, ele se chocou com o costarriquenho Celso Borges e precisou ser substituído.

Os exames realizados logo em seguida revelaram a ruptura do ligamento. Augusto atuou em três partidas do Atlético nesta temporada. Começou como titular no empate diante do Leganés. Depois entrou no decorrer do jogo contra o Sporting e neste domingo começou o duelo diante do La Coruña.

Outro jogador que se machucou durante a sexta rodada do Campeonato Espanhol foi o atacante brasileiro naturalizado espanhol Léo Baptistão, que atua pelo Espanyol. Na derrota em casa diante do Celta por 2 a 0, ele sofreu uma lesão muscular na perna direita e passará por exames nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema.