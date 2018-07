Fernandinho ainda crê em título do Manchester City

MANCHESTER - Nem a derrota para o Liverpool no sábado e nem o tropeço contra o lanterna Sunderland, na quarta-feira, tiraram a confiança do brasileiro Fernandinho no Manchester City. O volante admite a decepção com os resultados negativos, mas mantém a esperança de levantar o troféu no fim do Campeonato Inglês.

"Acreditamos que podemos ficar com o título", disse o brasileiro após perder quatro pontos nas duas últimas rodadas da competição. No fim de semana, o Manchester sofreu o tropeço mais doloroso. Ao perder para o líder Liverpool, ficou mais distante da primeira colocação e ainda viu o rival abrir vantagem suficiente para neutralizar os dois jogos a menos do City.

A situação piorou na quarta ao empatar com o lanterna, em casa. Agora, o Manchester está seis pontos atrás do Liverpool, mas com apenas um jogo a menos na tabela. Em relação ao vice-líder Chelsea, a diferença é menor, de quatro pontos. Faltando quatro jogos para os dois primeiros colocados no Inglês, o Manchester promete "secar" os rivais.

"Chelsea e Liverpool ainda têm quatro partidas cada e eles podem perder alguns pontos no caminho. Ainda podemos ser campeões. Mas temos que seguir em frente. Eles podem perder pontos e nós temos que vencer nossos cinco jogos restantes. Aí vamos ver o que acontecerá no fim. Antes disso, temos que recuperar nossa motivação", pregou Fernandinho.

A tarefa, contudo, será difícil, principalmente em razão da fraca atuação do City na quarta-feira. "Foi um resultado decepcionante. O time inteiro ficou desapontado, principalmente por causa do jeito que jogamos. Foi um desastre completo para nós. Agora nosso foco é o West Bromwich, na próxima segunda", disse o brasileiro.