Fernandinho chega ao Atlético para substituir Bernard

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro está muito perto de repor a saída de Bernard. O nome para substituir a jovem revelação negociada com o Shakhtar Donetsk é o também atacante Fernandinho, que se destacou no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo e estava no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Fernandinho já está em Belo Horizonte e nesta quinta-feira realizou trabalhos na academia da Cidade do Galo em busca de aprimorar a forma física. O atacante ainda não assinou contrato e não foi oficializado pela diretoria atleticana porque ainda restam trâmites burocráticos para serem definidos.

Ligado à Traffic, empresa que o tirou do Barueri em 2010 e o colocou no São Paulo como vitrine, Fernandinho já havia deixado formalmente o time dos Emirados Árabes e assinado contrato com o Deportivo Brasil, clube ligado à Traffic.

O técnico Cuca admite que Fernandinho chega para ocupar a vaga aberta com a saída de Bernard. "É um jogador de velocidade. Mais ou menos, guardada a devida proporção, com a característica do Bernard, jogador de lado de campo, para repor a perda que a gente teve", explicou o treinador.