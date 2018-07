Fernandinho chega ao Flamengo e celebra: 'É um privilégio e um sonho realizado'

"Agradeço pelo privilégio. É um sonho realizado. Assim como eu, outros sonham em jogar aqui. Com esta torcida, esta história... Quero fazer parte dela, dando meu máximo e ganhando títulos. Encaro como um desafio. Grêmio e Flamengo são times grandes, com histórias diferentes. Temos que trabalhar. Temos um elenco muito bom, um treinador vitorioso. Temos um trabalho em fisiologia, preparação que vai nos ajudar a alcançar nossos objetivos", declarou.

Fernandinho chega após um período de pouco sucesso no Grêmio. Contratado em 2014, sofreu com a falta de oportunidades, oscilou bastante e chegou a ser emprestado ao Verona antes de retornar. Seu contrato com o clube gaúcho vai até o meio de 2017, mas até o fim desta temporada ele permanecerá emprestado ao Flamengo.

"Quero continuar trabalhando, dando meu melhor. O Flamengo é um clube que proporciona grandes coisas. É um clube gigante. Os desafios são maiores, mas as vitórias também são grandes", projetou.

O jogador chegou a ter propostas de outros clubes, mas acertou com o Flamengo. O time carioca fez questão de ressaltar que o Grêmio seguirá bancando parte dos salários do atacante, que terá que brigar com nomes como Ederson, Marcelo Cirino, Gabriel e Emerson para se firmar no setor ofensivo.

"Para jogar em time grande, se precisa passar por obstáculos. Todo grande clube tem grandes opções para as posições. Tenho que, durante treinos e jogos, conquistar minha posição", falou Fernandinho, sobre a concorrência.