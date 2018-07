Fernandinho deve fazer estreia pelo Grêmio neste domingo

Alán Ruiz, com uma lesão muscular, será mesmo o único desfalque do Grêmio para enfrentar o Coritiba, neste domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernandinho, que teve sua inscrição regularizada na CBF durante a semana, vai substituir o companheiro e fará sua estreia pelo clube.

Na manhã deste sábado, o técnico Enderson Moreira encerrou a preparação do elenco comandando um treino de bola parada após o tradicional rachão. Na atividade técnica, Giuliano ficou responsável pelas cobranças de falta, em jogadas com os zagueiros na área. Além disso, o elenco treinou pênaltis. O ex-jogador do Inter, contratado durante a intertemporada, é candidato a se tornar o cobrador oficial do time tricolor.

Assim, o Grêmio vai a campo com: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Geromel e Saimon; Ramiro e Riveros; Luan, Giuliano e Fernandinho; Barcos. O time é o sétimo colocado do Brasileirão, com 19 pontos, a seis do líder Cruzeiro.