Fernandinho diz estar sempre à disposição no São Paulo

"Aqui me traz muita tranquilidade. Gosto bastante de jogar aqui pela Arena, pelos torcedores, pela cidade. É um lugar que me deixa mais tranquilo", afirmou o jogador, que estreou pelo clube tricolor justamente em Barueri com uma performance arrasadora: marcou quatro gols em meio tempo contra o Monte Azul, no Campeonato Paulista de 2010.

A mudança de postura do São Paulo foi visível com Fernandinho em campo. Mais aguerrido do que Jadson (que foi substituído no intervalo), ele deu mais velocidade à equipe e procurou o jogo a todo instante. Ao ser aplaudido pela torcida ao fim do jogo, agradeceu o carinho, mas não quis pedir um lugar entre os titulares.

"Meu objetivo é continuar ajudando a equipe. Quando o Leão precisar de mim, estarei à disposição, independentemente de ser titular ou não", esquivou-se.

A boa atuação não passou em branco pelo treinador. Perguntado sobre os benefícios que o atacante traz à equipe, Emerson Leão exaltou sua velocidade. "O Fernando tem o mesmo estilo do Lucas, mas com a perna esquerda. São velocistas e você tem de aproveitar suas qualidades. O lateral deles estava pedindo para sair. Não ia aguentar com o Cortez, quem dirá com o Fernandinho", disse.

Curiosamente, o jogador quase ficou fora da partida por causa de dores no joelho direito. Confirmado apenas instantes antes da partida, acabou o jogo como grande destaque do São Paulo, com um gol e a jogada que originou o segundo tento. "Era dúvida até poucas horas antes da partida. Fiz tratamento intensivo e o pessoal me tratou bem. O joelho doeu um pouco, mas valeu a pena", disse.