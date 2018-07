Fernandinho diz que lesão não é grave e volta em 15 dias

MANCHESTER - O meia Fernandinho veio a público nesta quinta-feira para tranquilizar os torcedores do Manchester City sobre sua lesão e acabar com os rumores da imprensa inglesa sobre a gravidade dela. Fora desde o final de semana, quando se tornou desfalque de última hora na derrota por 1 a 0 para o Chelsea, domingo, o brasileiro garantiu que volta aos gramados em cerca de duas semanas. "Boa tarde, galera. Gostaria de falar pra vocês a respeito da minha lesão e acabar com os rumores. Devo voltar a jogar em 15 dias mais ou menos!", escreveu, em sua página no Twitter, o jogador, que sofreu uma contusão na coxa.

Caso a previsão de Fernandinho se confirme, ele deverá perder a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa diante do Barcelona, dia 18 de fevereiro, em Manchester, mas terá condições de defender o City na partida de volta, dia 12 de março, no Camp Nou. Ao minimizar a gravidade da lesão, Fernandinho também tranquilizou o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. O jogador estaria na mira do treinador para o amistoso do dia 5 de março, contra a África do Sul, em Johannesburgo. Felipão admitiu recentemente que assistiu a um jogo do City pela televisão e pode anunciar o meia como novidade na lista que será revelada na próxima terça-feira.