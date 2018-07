Fernandinho é a principal novidade na lista de convocados da seleção brasileira

RIO DE JANEIRO - O técnico Luiz Felipe Scolari convocou nesta terça-feira 16 jogadores que atuam no exterior para o amistoso seleção brasileira contra a África do Sul e chamou o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique, e o volante Fernandinho, do Manchester City, como grandes novidades. A partida será disputada no dia 5 de março, em Johannesburgo, no Estádio Soccer City.

Rafinha se tornou titular do Bayern de Munique na atual temporada, após a chegada do técnico Pep Guardiola ao clube alemão, e agora ganha a sua primeira chance com Felipão às vésperas da Copa do Mundo. E o lateral-direito ficou com a vaga que vinha sendo ocupada nos últimos amistosos por Maicon.

A situação é parecida com a de Fernandinho, que ganha a sua primeira chance com Felipão, mas não a primeira da sua carreira na seleção brasileira. O volante é um dos destaques do Manchester City, que faz boa temporada, lutando pelo título do Campeonato Inglês e também vivo na Liga dos Campeões da Europa. E Fernandinho ocupou a vaga que vinha sendo de Lucas Leiva, do Liverpool, que está lesionado.

Assim, Felipão chamou dois jogadores que nunca havia convocado exatamente antes da divulgação da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Em compensação, os experientes Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG, e Kaká e Robinho, ambos do Milan, não foram lembrados e agora parecem ainda mais distantes do Mundial do Brasil.

Felipão manteve a base que vem utilizando na seleção brasileira desde que reassumiu o comando da equipe. O treinador voltou a apostar no goleiro Julio Cesar, que acertou a troca do Queens Park Rangers pelo Toronto FC na semana passada, mesmo que a sua contratação não tenha sido oficializada. Com apenas um jogo disputado neste ano, ainda pelo clube inglês, o goleiro não vai entrar em campo por competições oficiais até o amistoso, pois a estreia do Toronto na MLS - a liga norte-americana de futebol - está agendada para o dia 15 de março.

O treinador também chamou jogadores que têm presença garantida na Copa do Mundo, como o atacante Neymar, em fase final de recuperação de lesão, o lateral-direito Daniel Alves e o zagueiro Thiago Silva, alguns dos nomes que devem formar a base da equipe no Mundial.

Dessa vez, porém, Felipão divulgou uma lista mais enxuta, mesmo levando em consideração que os jogadores que atuam no Brasil não foram chamados. Na segunda-feira, o treinador avisou que a lista completa terá entre 18 e 20 jogadores, sob a justificativa de que terá pouco tempo de preparação e nem todos os chamados poderiam ser observados.

A lista divulgada nesta terça por Felipão tem apenas jogadores que atuam fora do Brasil, pois a comissão técnica optou por complementar a relação de convocados com nomes de atletas que jogam no País em data mais próxima ao duelo. Felipão apontou a questão física como o motivo para anunciar em partes a lista de jogadores para este amistoso.

Com isso, Felipão terá mais tempo de observar a evolução de jogadores que atuam no Brasil, assim como dará um período extra para que outros se recuperem fisicamente e posteriormente possam atuar em melhores condições antes de serem convocados. O atacante Fred, que ainda luta para reconquistar o estágio físico ideal após ficar longo tempo afastado dos gramados no ano passado por causa de lesão está incluído neste grupo.

O amistoso com a África do Sul será o último do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo, mas a equipe ainda deve ter compromissos antes do torneio. Nesta terça-feira, a Fifa revelou que o Brasil vai enfrentar a Sérvia em amistoso marcado para o dia 4 de junho - a CBF, porém, não confirmou a realização da partida.

A seleção brasileira vai abrir a Copa do Mundo em 12 de junho, em São Paulo, contra a Croácia. Depois, a equipe dirigida por Felipão enfrentará o México, em 17 de junho, no Castelão, e Camarões, no dia 23, no Mané Garrincha, pela fase grupos do torneio.

Confira a lista dos 16 convocados para o jogo contra a África do Sul:

Goleiros

Júlio Cesar (Queens Park Rangers-ING)

Laterais

Daniel Alves (Barcelona-ESP)

Marcelo (Real Madrid-ESP)

Rafinha (Bayern de Munique-ALE)

Zagueiros

Thiago Silva (Paris Saint-Germain-FRA)

David Luiz (Chelsea-ING)

Dante (Bayern de Munique-ALE)

Meio campistas

Luiz Gustavo (Wolfsburg-ALE)

Paulinho (Tottenham-ING)

Ramires (Chelsea-ING)

Fernandinho (Manchester City-ING)

Oscar (Chelsea-ING)

Willian (Chelsea-ING)

Bernard (Shakhtar Donetsk-UCR)

Atacantes

Neymar (Barcelona-ESP)

Hulk (Zenit-RUS)