Fernandinho é exaltado por Guardiola no City: 'É muito especial'

Shakhtar Donetsk e Manchester City se encaram nesta terça-feira, na Ucrânia, pela terceira rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Será um confronto especial para Fernandinho, que reencontrará o clube no qual ganhou destaque na Europa, antes de ir para a Inglaterra. Questionado sobre o jogador na véspera do confronto, Pep Guardiola não escondeu a admiração pelo brasileiro.

"Fernandinho faria qualquer técnico ser o mais sortudo ou feliz do mundo. Tudo é respeitado, ele mostra respeito. Ele está aberto à evolução e mantém tudo. É uma alegria tê-lo como jogador, ele é muito especial. Sempre vai ser um jogador especial para trabalhar junto", opinou o espanhol.

O City tem três pontos na Liga dos Campeões, na segunda colocação do Grupo F, enquanto o Shakhtar aparece em terceiro, com dois. O líder é o Lyon, com quatro. Por isso, as duas equipes precisam da vitória.

Além de Fernandinho, Guardiola contará com o zagueiro Laporte. O jogador não tem sido convocado para a seleção francesa, mas também ganhou apoio do treinador, que exaltou o jovem de 24 anos. "Ele não tem sido convocado, mas será. É difícil encontrar um zagueiro central melhor do que ele no mundo."

Diante do Shakhtar, o lateral Walker deverá reforçar o City, após se recuperar de lesão que o deixou de fora da rodada do fim de semana do Campeonato Inglês. Por outro lado, Fabian Delph e Gündogan sequer viajaram com o elenco e serão desfalques.