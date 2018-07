Fernandinho é expulso de novo, mas City vence; Liverpool só empata com Sunderland

Em um jogo no qual precisou superar a infantil expulsão do brasileiro Fernandinho, punido com um cartão vermelho já aos 32 minutos do primeiro tempo por uma falta dura e imprudente, o Manchester City venceu o Burnley por 2 a 1, nesta segunda-feira, em casa, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Inglês.

O bom resultado levou o time comandado por Pep Guardiola aos 42 pontos na terceira posição da tabela, sendo que a equipe foi beneficiada por um tropeço do vice-líder Liverpool, que outro confronto do dia não passou de um empate por 2 a 2 com o Sunderland, fora de casa, e ficou com 44 pontos.

Após o triunfo desta segunda-feira, o Manchester City voltará a jogar na próxima sexta, contra o West Ham, fora de casa, pela Copa da Inglaterra, na qual o Liverpool irá atuar apenas no domingo, contra o desconhecido Plymouth Argyle, em casa.

Já pelo Campeonato Inglês, City e a equipe dirigida por Jurgen Klopp só voltarão a jogar no próximo dia 15, quando o novo time do brasileiro Gabriel Jesus medirá forças com o Everton, longe de seus domínios, enquanto o Liverpool travará clássico com o Manchester United, também fora de casa, no Old Trafford.

Como a diferença entre Liverpool e City passou a ser de apenas dois pontos, a vice-liderança da tabela voltará a ficar em jogo nesta 21ª rodada, sendo que no último sábado o time de Klopp superou o de Guardiola por 1 a 0, em Anfield Road, no clássico que fechou o 2016 do Campeonato Inglês.

Para completar, o empate que o Liverpool amargou contra o Sunderland, que encabeça a zona de rebaixamento, no 18º lugar, com 15 pontos, acabou sendo bom para o líder disparado Chelsea, que tem 49 pontos e poderá ampliar para oito a sua vantagem sobre o vice-líder caso derrote o Tottenham no clássico desta quarta-feira, fora de casa, no fechamento desta 20ª rodada do Inglês.

CITY SOFRE, MAS VENCE

Superado pelo Liverpool no clássico do final de semana, o Manchester City entrou cheio de vontade em casa para não decepcionar a sua torcida. Porém, viu a sua missão de bater o Burnley ficar um pouco mais complicada a partir dos 32 minutos do primeiro tempo, quando Fernandinho deu um carrinho imprudente, acertou as canelas de Gudmunds­son e acabou sendo expulso direto, sem antes ter recebido o cartão amarelo.

Essa foi a terceira expulsão do brasileiro nas últimas seis partidas do City. Ele já havia levado o vermelho em jogo contra o Borussia Mönchengladbach, no dia 23 de novembro, pela Liga dos Campeões, e contra o Chelsea, no dia 3 de dezembro, pela Liga dos Campeões. Fernandinho também se tornou o primeiro jogador do City a ser expulso por duas vezes em uma mesma edição do Inglês desde que Mario Batoletti recebeu dois vermelhos na temporada 2011/2012 da competição.

Apesar da expulsão, o City conseguiu abrir o placar aos 12 minutos do segundo tempo, quando o lateral francês Clichy aproveitou um rebote da zaga adversária e acertou belo chute rasteiro no canto esquerdo do goleiro Heaton.

E o gol empolgou a equipe da casa, que ampliaria aos 16 minutos, com Agüero. O argentino, que havia substituído Iheanacho após o intervalo, aproveitou uma sobra de uma bola que Sterling não conseguiu finalizar após passe de De Bruyne e chutou para as redes.

O Burnley ainda descontou o placar aos 24 minutos, em um lance no qual o gol só foi ser validado após a ajuda da tecnologia. Depois de cobrança de escanteio, o goleiro Bravo saiu mal do gol e Gray finalizou. O arremate foi abafado pela zaga, mas Ben Mee ficou com o rebote e bateu forte. A bola acertou o travessão e depois pingou pouco milímetros após a linha do gol, antes de sair da meta. Isso foi possível flagrar graças ao auxílio da tecnologia da linha do gol, validado após muita reclamação dos jogadores do City.

O time visitante, porém, não teve forças para buscar o empate e estacionou nos 23 pontos, na 11ª posição da tabela.

LIVERPOOL TROPEÇA

Já na partida disputada em Sunderland, o Liverpool ficou duas vezes à frente no placar, primeiro com Daniel Sturridge marcando. O atacante aproveitou uma bola sobrada após Lovren finalizar errado após cobrança de escanteio e cabeceou por cima do goleiro Mannone, aos 19 minutos da etapa inicial.

Pouco depois, porém, aos 24, o Sunderland empatou por meio de cobrança de pênalti, sofrido por Ndong, derrubado pelo defensor Klavan dentro da área. Defoe cobrou e deixou tudo igual.

Na etapa final, o Liverpool voltou a liderar o placar com um gol aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio, Djilobodji desviou de cabeça para trás e Sadio Mané aproveitou a sobra na pequena área para tocar para o gol.

Entretanto, o time da casa voltaria a empatar com nova penalidade a seu favor, desta vez mais polêmica do que a primeira. Após cobrança de falta de Larsson, Mané abriu o braço na barreira e acertou a bola. O juiz deu o pênalti, que Defoe voltou a bater para marcar mais um e garantir o 2 a 2, aos 39 minutos.

OUTROS JOGOS

Em outras duas partidas encerradas há pouco pelo Inglês, o Everton bateu o Southampton por 3 a 0, em casa, enquanto West Bromwich também soube aproveitar o fator campo para vencer o Hull City por 3 a 1, de virada.

O triunfo levou o Everton aos 30 pontos na sétima colocação, enquanto o West Bromwich vem logo atrás, com 29, em oitavo lugar. Já o Southampton estacionou nos 24 na décima posição, enquanto o Hull é apenas o vice-lanterna, com 13, um à frente do Swansea, o último colocado.